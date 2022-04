Beaudoin PIERRE-JEAN

Compositeur et sound designer, Pierre-jean Beaudoin se dirige vers la conception sonore en 2005 après une maîtrise en musicologie et des études au conservatoire de Dijon (Médaille d’or en harmonie / DEM en Analyse musicale / CFEM en contrepoint). Il intègre alors l’Enjmin pour décrocher son diplôme en 2007. Depuis, il aborde son troisième projet de jeu vidéo actuellement à Ankama après avoir travaillé avec Ubisoft et Kylotoon Entertainement.



Son activité plurielle l’amene aussi à travailler sur des courts métrages et des séries animées. Ainsi, Pierre-Jean participe entre autres au projet « le laboratoire » dirigé par Christian Janiquot dont il élabore la BO de « TatooXXl » diffusé sur Canal+ (mi 2010).



Actuellement, Pierre-Jean est responsable son chez Ankama sur le projet de type Hack & Slash / MMO "Slage". Il propose également ses services pour faire de la création musicale et/ou de l'illustration sonore liée à l'image ou pour des jeux vidéo.



Mes compétences :

Compositeur

Jeux vidéo

Sound

Sound designer

Video

Composition