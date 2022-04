Beaur GREGORY

Créée en 2009, ALTITUDE 44 est une entreprise de cordistes, spécialisée dans les travaux d'accès difficiles.



SARL expérimentée, nous proposons une gammes étendue de services pour tous travaux de bâtiment, d'industrie et de génie civil : la force de nos techniciens cordistes aux spécialités et aux savoirs-faire complémentaires, offre ainsi de fortes variables d'interventions :

- en Industrie : actions en levages spéciaux, contrôle non destructif, peinture sur ouvrages métalliques, bardage, couvertures, etc.

- en Bâtiment : maçonnerie (enduit projeté, purge de sécurité de façade, reprise d'éclats de béton, ...), couverture-zinguerie (diagnostic toiture, réfection de couvertures ardoises, tuiles et zinc, pose de systèmes de protection collective, ...), génie civil (travaux sur ponts, reprise de structures métalliques, expertises avec relevés d'images numériques, dépose de barres de contreventements, ...)

- en Maritime : inspection de plateformes offshore, levages spéciaux, peinture anti-corrosion, tirage de câbles hors tension, soudure, etc.



De surcroit, la Société a à coeur de s'engager dans une démarche de respect de la Sécurité, de la Santé et de l'Environnement lors de chacune des actions de ses équipes. Cette volonté continue d'amélioration du management de la sécurité, a connu un élan supplémentaire le 29 Novembre 2012 : la Certification MASE ATLANTIQUE a été accordée pour une année. Loin d'être un aboutissement, cela représente pour ALTITUDE 44 une étape nouvelle de mise en valeur de ses prérogatives de sécurité, d'implications toujours accrues dans l'optimisation, pour ses équipes, de leurs interventions, et ce, sans cesse à la recherche de votre satisfaction.



