Beauté Sélection est le salon qui incarne à chaque édition le renouveau et la découverte pour des milliers de professionnels et futurs professionnels.

Entrée gratuite pour les 2 jours aux visiteurs donnant accès à tout le programme.



Le salon Beauté Sélection réunit les professionnels autour d’un programme enrichissant sur des échanges de savoir faire, des workshows, des shows, des animations, des conférences à thème.

Ce rendez-vous est le lieu de présentation des tendances et nouveautés des prestataires et fournisseurs des secteurs:



• Coiffure

• Beauté, esthétique

• Cosmétique

• Spa

• Maquillage



Retrouvez toutes les informations et inscriptions individuelle/groupe sur le site officiel ainsi que sur le site facebook



