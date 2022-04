Oxana KRAVCHENKO

En travaillant comme une assistante à la directrice en marketing et relations publiques chez Keune Haircosmetics Russie depuis 2003 je m’occupais d’organisation d’évènements, analyse de concurrents, actions promotionnelles et relations avec la presse.

Cette expérience est à la fois dans les relations publiques, le marketing mais aussi l’analyse et la stratégie d’entreprise.



J'ai travaillé chez Mazars pour apprendre les techniques d'audit. Cette expérience me sera très utile en futur.



J'ai réalisé mon stage de fin d'études au sein de L'Oréal Produits de Luxe au j'ai enrichi mes connaissances de marketing et je me suis renforcé dans ma volonté de travailler dans le domaine de luxe.



Comme entre mes passions se retrouvent les langues étrangères (anglais, français, espagnol, portugais et allemand), je souhaite travailler dans une entreprise internationale pour mieux utiliser toutes mes capacités.



Mes compétences :

Cosmétique

Marketing

Étude de marché

Luxe