Beauvieux PIERRE

Bonjour à tous,



Bienvenue sur mon profil,



Aprés bien des voyages, une liberté d'action je me suis marié et j'ai eu la chance d'avoir un enfant.Il était important de pouvoir stabiliser notre situation.



J'ai donc validé mes expériences des entreprises en reprenant un cursus scolaire. J'ai entrepris une formation de NIVEAU II en passant un diplôme de TECHNICIEN EN METHODES ET EXPLOITATIONS LOGISTIQUES;Par le biais du stage de fin de formation j'ai intégré le Staff de la société SAINTE-GERMAINE dont l'activité est la production de ficelles polypropylènes agricoles.



C'est une chance et une expérience unique qui m'a permis de mettre en application tous les outils de la logistique en exécutant des tâches aussi diverses que passionnantes.



Licencié pour des raisons conjoncturelles, j'ai voulu me lancer un nouveau challenge en incorporant le staff de la CEGID en tant que consultant pour aider et former les utilisateurs à l'ERP cegidpmi, ce fut une expérience enrichissante mais qui ne correspondait pas à mes attentes. Je préfère en effet être au coeur de l'excécutif et participer

à l'évolution d'une entreprise plutôt que d'être dans le rôle légèrement abstrait de celui d'un formateur.

En recherche active d'un poste,je souhaite vivement intégrer une nouvelle équipe pour reveler un nouveau challenge.

Je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à la lecture de mon profil. Je prendrai plaisir à dialoguer et échanger des points de vue avec tous.



A très bientôt



Mes compétences :

Responsable de production