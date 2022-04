Beauvois ANNE-FLORENCE

Juriste d'origine (Droit à Paris 2) j'ai été formée à la gestion (MBA HEC) et plus récemment à l'ergonomie (DESS Ergonomie de Paris 1). Un parcours atypique que je m'attache à mettre au service de l'amélioration des conditions de travail et du dialogue social dans les entreprises.

La prise en compte du réel du Travail lors du déploiement de nouveaux outils de gestion, la mise en évidence des impacts potentiels des systèmes d'organisation sur l'activité des salariés, l'identification à la source des contraintes professionnelles susceptibles de favoriser l'exposition des salariés à des risques psychosociaux sont autant de moyens de préserver aussi bien la santé des personnels que l'efficacité de l'entreprise.

Un projet d'abord mené en tant que directrice de Sextant Conseil, puis d'ACTYSENS Conseil qui prend la relève en janvier 2016.