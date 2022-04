Beaux EDWIGE

Je suis en charge de l'amélioration des conditions de travail des salariés et de la certification ISO 14001 et OHSAS 18001 du site : réalisation du document unique et des fiches de poste, évaluation du risque chimique et de la pénibilité au travail, création et animation de formations, réalisation de plans de prévention pour les entreprises extérieures et de protocoles de sécurité pour les entreprises de transport, réalisation de la veille réglementaire en matière de santé-sécurité, gestion du risque Transport Matières Dangereuses (TMD), réalisation d'accueil sécurité pour les nouveaux arrivants, gestion du classement ICPE de l'usine, contact auprès des différentes instances (Dreal, inspection du travail...), suivi des differents plans d'actions, réalisation de communication HSE, suivi des formations HSE, création et mise à jour de procédures HSE, gestion des déchets, mise à jour des plans d'urgence, management transversale des managers d'équipe...



Mes compétences :

Évaluation des risques

Gestion des déchets

HSE

Iso 14001

OHSAS 18001

Veille réglementaire HSE

ICPE

Seveso

Produits chimiques

Gestion de projet HSE

Transport de marchandises dangereuses

Gestion de crise