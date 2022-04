Beba MICHARD-CASTAGNÉ

Architecte DPLG, cogérante de la société d'Architecture Sarthou & Michard Architectes.

Associée à Charles Sarthou Architecte DPLG.

Notre agence répond principalement à des commandes de marchés privés:

- maisons individuelles (résidences principales et secondaires / neuf et grosse réhabilitations)

- bureaux

- exploitation viticoles (salle de dégustation / chais)

- magasins (agencement et maîtrise d'oeuvre)

- logements (réalisation d'opérations de logements groupés avec des promoteurs)

Chaque projet est co-signé par Charles Sarthou et moi même:

2 architectes

1 homme / 1 femme

2 visions différentes

2 cultures différentes

1 réponse architecturale



Architecte et maître d'oeuvre, je m'occupe également de la communication de l'agence (site internet, news letter, publications papier et télé...).



Mes compétences :

Architecte

Béton

Bois

Communication

Construction

Construction bois

Construction métallique

Dégustation

magasin

Réhabilitation

Vin