Bébéranol OFFICIEL

Bébéranol est né un soir d'octobre. Un petit balance en perpétuel recherche d'équilibre. Entre le bien et le mal, un pas suffit et Bébéranol n'a pas peur de le faire. Bavard, libre et sentimental, Bébérara laisse parler ses émotions pour mieux respirer la vie. Il aime pleurer de rire comme de tristesse, ne crains pas d'être rouge de honte comme de colère, bleu de peur, vert de rage, rose d'amour, peindre toutes les couleurs des sentiments et voir la vie en arc-en-ciel.



Parce que Bébéranol sait que larmes qui coulent sur les joues valent mieux que larmes sur le cœur. [Même que c'est Maman Bébéranol qui lui a appris!] Une vie sans sentiment, c'est comme regarder High School Musical sans chanter, écouter Adèle sans pleurer, se passer les saisons de Kaameloot sans rire, sentir des chaussettes sales sans avoir les yeux qui piquent, manger un couscous sans boulette, toucher un chamallow sans le manger : ça n'a aucun intérêt.



A cet endroit, Bébéranol partage sa vie quand elle est côté « pilule bleue ». Un moyen pour lui de transmettre sa joie quand il est content-content pour que tout le monde soit heureux aussi !

Mais aussi quand elle est côté « pilule rouge ». Bébérara sait qu'il n'est pas le seul à vivre des moments difficiles où il n'est pas très-bien... Pour que tout le monde sache quoi faire pour passer ses moments rouges comme il le faut, Bébéranol livre tout et plus encore !



Voilà maintenant que tout est dit sur moi, je mets un point et je souris. :)



« Vivre ses émotions, c'est vivre sa vie. » - Bébéranol, octobre 2015.



Retrouvons-nous sur: beberanol.wordpress.com



