Beby RAMANISA

Je suis la Présidente d' ASDDG, Action Sud pour le Développement Durable Genève, une ONG qui s'occupe des régions enclavées du Sud Ouest de Madagascar depuis 2003. Elle se propose d'améliorer leurs conditions de vie et les rendre autonomes selon la stratégie de développement participatif et durable: construire des écoles et des cantines, de centres de santé de base, fournir de l'eau potable, lutter contre le paludisme avec la tisane d'Artemisia plus accessible aux bourses des villageois, lutter contre la malnutrition et la déforestation avec la plantation de l'arbre moringa et la production de la poudre Moringa par des coopératives villageoises, promouvoir l'utilisation des fours solaires et foyers améliorés pour la protection de l'environnement, développer l'électrification solaire, parrainage d'élèves,etc