Bec CHRISTOPHE

Titulaire d’un DEA en communication et sciences du langage ; expert en communication d'intérêt général et en collecte de fonds en particulier pour le secteur Non Profit.

J'ai été pendant 7 ans responsable marketing et communication auprès des plus importantes associations et ONG internationales chez TBWA France au sein d’Ivolution! et d’Excel.

J'ai rejoint Faircom Group en 2005 au poste de directeur de l’agence de Genève puis j'ai pris la direction de la zone Suisse, Allemagne, Sud-est France et Europe du Sud (développement des réseaux d'enseignes, de la VPC et du e-commerce.

A l’origine de l’essor du secteur Non Profit dans le groupe, je me suis particulièrement investi auprès de grandes ONG basées en Suisse, dont le CICR, Medair, IUCN, FRSA...apportant mes conseils dans les domaines touchant à la communication philanthropique et à la stratégie de développement des ressources. Conservant également mon intérêt pour la conception et la rédaction, j'impulse et supervise aujourd’hui l’ensemble des campagnes de communication et de fundraising.

Je suis membre de l'association suisse de fundraising et Président de Race for Gift / Swiss Gifts.



FAIRCOM GENEVA

Rue Blavignac, 10

CH - 1227 Carouge GE

LD : +41(0)22 552 04 84

Mobile : +41(0)78 78 348 19

www.faircom-geneva.com

Skype : ChristopheBec10

@ChristopheBec

Vous pouvez découvrir un profil actif et à jour sur : https://www.linkedin.com/in/christophe-bec-3306115?trk=nav_responsive_tab_profile_pic



Mes compétences :

Accompagnement

Communication

Conseil

Direct Marketing

Marketing

Marketing direct

ONG

Production