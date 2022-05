Marina GLAMOTCHAK

Docteur en sociologie de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et titulaire d’un diplôme de consultant (IDCE, Angers), mon parcours professionnel s’axe sur la recherche de terrain, le consulting et la formation. Dans chacun de ces trois champs d’action, il m’a appartenu de conduire des projets d’études et de mener des enquêtes sociologiques dans des missions transversales. Plusieurs contrats, suite à des appels d’offres, m’ont permis de mener des enquêtes sur le terrain et de confronter mes grilles d’analyse à des problématiques ponctuelles et de proposer différents scénarios. De même, suite à l’audit de fonctionnement de structures (ministère, université, association, entreprise), j’ai été en mesure de proposer et soumettre une conception de projets ou études, une offre adaptée aux évolutions de la demande.



Mes compétences :

Audit