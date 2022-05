Morello PATRICIA

Qui suis-je ?

Directrice artistique pendant 20 ans dans événementiel, j’ai découvert la Rigologie® en tant que levier de motivation et moteur de performance.

Depuis 2009, je suis l’une des 26 Rigologues® Experts de France. J’ai complété mes outils par la psychologie positive et j’ai créé un nouveau concept : l’Effet Bonheur. J’en décris le processus dans le livre « L’Effet Bonheur » paru en 2012. Mon 2eme ouvrage, « Les Faits Bonheur », sortira en 2019. Il s’adresse spécifiquement aux entreprises. Je mets mes compétences d’expert Rigologue®, manager du bonheur et formatrice en gestion de stress au service du développement des personnes et des entreprises.



Qu’est ce que L’Effet Bonheur ?

C’est un concept novateur pour découvrir les techniques du rire et la psychologie positive, révéler le meilleur de soi-même et s’offrir le déclic positif qui change la vie. Mes ateliers reposent sur les résultats de recherches scientifiques de grands chercheurs internationaux sur ces sujets.



Un antidote au stress : Le rire répare tout ce que le stress détruit.



La Rigologie® a fait son arrivée en France en 2002 Inspirée du yoga et de la sophrologie, cette pratique a pour objectifs de retrouver ou de se reconnecter à sa joie de vivre, d'évacuer ses émotions négatives, de retrouver sa confiance. La discipline trouve ses fondements dans les travaux de la psychologie positive et des neurosciences.



Le rire en entreprise permet de développer l’esprit d’équipe et une communication de qualité.

Le rire en entreprise accroît l’enthousiasme, l’efficacité et la créativité car c’est une méthode puissante et rapide de gestion du stress négatif.

Une étude à Harvard démontre qu’une pratique régulière du rire permet :

• Une augmentation 31% de la productivité

• 37 % de performances supplémentaires dans les ventes

• Les décideurs sont 19 % plus rapides et plus précis

• La qualité des décisions est meilleure, les solutions sont concrètes et efficaces.



Dans notre société où l’épuisement professionnel coûte de plus en plus cher en arrêts de travail et en soins, le bien être au travail devient une priorité pour les entreprises.

Le rire est un outil de prévention des risques psychosociaux innovant, joyeux, rapidement efficace et facile à mettre en place dans tout type d’entreprise.



Grâce à ma formation d’Expert Rigologue® et mes compétences de Manager Bonheur, je vous propose des prestations de qualités que j’adapte à vos besoins et objectifs spécifiques.



Je vous propose :



1- CONFÉRENCE ET INITIATION



2-PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX

Sous forme d’ateliers par groupe, je vous apprends à adopter et à intégrer les techniques antistress du rire dans votre quotidien professionnel et personnel.



3-ANIMATION

Surprenez vos invités, vos collaborateurs, lors de vos fêtes d’entreprise, de vos réunions de travail, en choisissant les ateliers du rire pour animer joyeusement vos événements.



Soyez innovant, intégrez les ateliers du rire dans votre management !!



Pourquoi faire un atelier de Rigologie®?

• Réduire le stress au travail

• Réduire les tensions

• Aider à positiver, à être optimiste en entreprise

• Augmenter l'estime de soi

• Parce que ces approches innovantes permettent d'allier bien-être au travail et performance économique, épanouissement personnel et réussite collective.



Je propose différentes modules qui vous permettent de vous former, ainsi que vos collaborateurs :

Ces formations sont un outil de management, avec des effets uniques : réduire votre stress, réaliser vos objectifs, et créer une meilleure cohésion d’équipe.



N’attendez pas que le stress ait raison de votre santé ou de celle de votre entreprise !



Nous consulter pour les tarifs sur devis.

Financement possible dans le cadre des droits à la formation par les OPCA



Je fais partie de Crealead Formation.

Depuis le 7 mars 2017, Crealead est labellisé Organisme de Formation de Qualité par Certif'Occitanie.



Mes compétences :

Formatrice

Développement personnel

Coaching