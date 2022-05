Philippe DORNBUSCH

MANAGER RH AU CREDIT AGRICOLE IDF & DIRECTEUR D'ECHECS & STRATEGIE

1 - Manager en Ressources Humaines au Crédit Agricole dîle-de-France :



Responsable du service Projets RH & Management, mon travail est riche et varié. Dans le domaine très opérationnel de la RH, je gère des projets et des campagnes avec une équipe de 5 collaborateurs.



Projets : Dematérialisation RH, Dématérialisation des Dossiers Collaborateurs, Coffre-fort électronique, Signature électronique des Contrats et avenants, Gestion des périphériques de rémunération et Projets RH (Epargne salariale/Cesu/Offre salariés/Action Logement/ Frais professionnels)



Campagnes : Enquête Satisfaction Collaborateurs, le Bulletin Social Individuel, Intéressement/Participation ou encore le programme de Qualité de Vie au Travail (CESU, Jobbers, Prof Express, Predicoach...), Télétravail.



2 - Fondateur et Directeur du site Echecs et Strategie, l'école du jeu d'échecs

Prenez des cours d'échecs !

Tous nos enseignants sont des pédagogues reconnus qui possèdent une solide expérience de lenseignement des échecs. Les cours d'échecs sont proposés, soit en ligne en restant chez vous avec un professeur via Skype et le partage d'écran, soit en venant dans nos bureaux en présentiel



Nous proposons un accompagnement adapté à votre niveau aux échecs de à en ligne ou en présentiel et selon vos disponibilités :



1 - Initiation pour les débutants ( )

2 - Progression pour les faux débutants ( )

3 - Perfectionnement pour les joueurs réguliers ()

4 - Coaching pour les joueurs de club ()



Vous développerez ainsi 10 qualités de façon ludique par l'apprentissage du jeu déchecs :



1 - Attention et concentration

2 - Jugement et plan

3 - Imagination et prévoyance

4 - Mémoire

5 - Volonté de vaincre et maîtrise de soi

6 - Esprit de décision

7 - Logique mathématique, esprit de décision et de synthèse

8 - Créativité

9 - Intelligence

10 - Organisation méthodique d