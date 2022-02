Hong-Ying WANG

Traductrice - Interprète

Traduction Français - Chinois - anglais



Commerce international : Import Export - Logistique

Marketing & communication: Brochure - Newsletter - Presse - Site web -

Etude marketing etc.

Technique & industriel : Textile - Automobile - Electronique - Informatique, etc.

Autres : Architecture - Œnologie - Cosmétique - Mode etc.



Interprétation Français - Chinois - anglais



Visite d'affaires - Réunion commerciale - Echange technique -

Salon et exposition - Formation etc.

Assistance d'affaire et de communication France - Chine

- Mise en relation et coordination des échanges

- Prospection de marché et recherche de fournisseur

- Participation à la négociation

Master Management international, ESA-IAE Grenoble, 2004

Certificat daptitude de traduction français - chinois, Chine, 2010

Chinois langue maternelle / Français courant / Anglais intermédiaire