Lv Consultants DIRECTION

Responsable du centre de formation LV Consultants, je viens partager mon expérience avec les membres de Viadeo. Je me tiens à votre disposition pour toute question éventuelle car chez LV Consultants, c'est ''la formation, l'attention en plus!''.

En plein essor, notre centre de formation recrute actuellement des formateurs et du personnel de gestion pour renforcer l'équipe en place. Si vous avez le goût de la pédagogie, un sens inné de l'écoute et une expertise reconnue dans un de nos domaines de spécialité, n 'hésitez pas à me faire parvenir vos références. Voir nos offres d'emploi de mai : http://lvconsultants.fr/Offres-d-emploi-Mai-2014.html .

A très bientôt!

L. Fégar, Directrice de LV Consultants.



