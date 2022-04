Après un diplôme de Technicien supérieur en informatique orienté multimédia, j'ai exercer dans divers domaine dont la création de sites Internet en tant que salarié puis à mon compte, j'ai également été salarié du public pendant 6 ans pour lequel je m'occupais de la partie communication mais aussi urbanisme et commissions d'appels d'offres. De ces expériences passées j'ai décidé de redevenir indépendant pour en faire profiter mes clients.

Aujourd'hui je propose aux artisans, commerçants et professions libérales, mon soutien administratif mais également et toujours la création de leurs sites vitrines.