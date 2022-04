Becem BEJAOUI

Titulaire d'un diplôme d'un Technicien supérieur en automatisme et en informatique industrielle, j'ai commencé mon carrière en 2012 Comme étant un Technicien en maintenance médicale , Principalement j'avais des tâche d'installation et de réparation des appareils et des équipements médicaux simple et complexe. en 2016 j'ai changé du travail pour entrer dans un nouveau challenge comme étant un Technicien en maintenance industrielle chez Valeo Site Ben Arous En Tunisie. mes responsabilités se concentrent à assurer la maintenance curative et préventive des lignes de production.



Mes compétences :

Autocad

C++

Easis

Linux

Microsoft Visual Studio

Microsoft Windows

Python Programming

SAP

SQL

Solidworks

Pneumatique

Hydraulique

Electronique analogique

Robotique

Electronique numérique

Futek

Cognex Visual Contrôle

TIA Portal

Mécanique

SMAC

Step 7

Microsoft Office