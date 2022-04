Bechir BEN CHARRADA

Actuellement étudiant en deuxième année ingénieur en génie mécanique spécialiste dans la

conception et production intégré, à l'Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieur de Tunis (ENSIT).

Durant mes deux années d’ingénieurs, je me suis spécialisé dans la conception mécanique à

travers mes différents projets réalisés soit dans le cadre de mes cours soit dans le cadre

de notre école « Club tsa .

Dans le cadre de mon projet de fin d’année, j’ai travaillé sur l’élaboration du cahier de charge

fonctionnelle et la conception mécanique d’un moteur deux temps en se basant sur le logiciel

solidworks. Durant ce projet, j’ai eu l’occasion de bien métriser plusieurs modules du logiciel solidworks à

savoir Drafting, Part design et Assembly Design. Outre que ce projet, j’ai travaillé à plusieurs reprise

sur le logiciel CATIA durant mes séances de travaux pratique et des travaux personnelle.

En outre, j’ai assisté durant les vacances d’été de l’année dernière à un stage de technicien ,au sein de la société microtechnic international , spécialise dans le domaine d injection plastique

.



Mes compétences :

RDM6

Catia

SolidWorks

Abaqus

Microsoft Excel

MATLAB