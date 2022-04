Bechir BOUHLEL

Audit externe : Comptable, financier, opérationnel et stratégique : identification, évaluation, approche et pilotage.

Organisation administrative : diagnostic, réalisation, mise à niveau, manuel de procédures. Participation aux changements.

Evaluation : Privatisation, fusion, identification d’opportunités de développement. Entreprises en difficultés.

Définition des besoins à l’adaptation et à la mise en place d’intégrateur, tel AS 400 et SAP.

Approche et réalisation de la consolidation et de la fusion.

Formation : Mise en œuvre d’organisation, auditeurs externes, gestion financière, contrôle de gestion et comptabilité analytique,, mise en œuvre de la consolidation.

Secteurs/ Public et Privé, Activités/ : Banques et organismes de crédit, production d’eau et d’électricité, CHU, sucrerie, levure et autres industries, entreprises commerciales, agriculture, tourisme, transports, promotion immobilière.



Mes compétences :

Conduite du changement