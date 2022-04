Bechir BRINI

Ingénieur-chercheur en aquaculture, ancien de l'Institut National Agronomique de Tunis et de l’Université de Caen. Une expérience professionnelle de 30 ans dans les domaines de l’aquaculture (grossissement et nutrition des poissons)et des conserves des poissons.

Ex-coordinateur des programmes de recherche menés dans le cadre de la coopération avec la France.

Consultant indépendant (Pêche Aquaculture Consulting) et Représentant exclusif d'un bureau d'étude français.



Mes compétences :

Aquaculture

Coordination

Nutrition