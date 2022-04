Bechir MANSOURI

Une expérience de plus de 5 ans a renforcé ma capacité d’analyse, conception et de programmation,

Motivé pour acquérir des nouvelles compétences et travailler avec les nouvelles technologies.

Passionné par les solutions open sources



Mes compétences :

Javascript

Hibernate

Servlets

Jsp

Jboss

Tomcat

Struts

JQuery UI

EJB3

Apache

DWR

JSF

Spring

SVN

Maven

JNI

Agile Scrum

Spring security

PrimeFaces