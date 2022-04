Passionné par le Voyage et les contrées lointaines, ce qui m'as conduit à une formation tourisme, j'ai été tour à tour agent de réservation, superviseur, commercial et responsable commercial.



J'aime également l'informatique et je suis autodidacte dans ce secteur d'activité.



Je suis ce qu'on appelle un touche à tout : informatique, mécanique, maçonnerie, menuiserie, rien ne me rebute.



J'aime bien les balades à vélo en famille et entre amis, ainsi que les randonnées.