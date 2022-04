Becker GAËTAN

Actuellement Ingénieur au sein du service "Modélisation du Procédé" (AREVA E&P), mes domaines de compétence sont:



• Modélisation et simulation des systèmes thermiques et chimiques

• Thermodynamique

• Cinétique homogène et hétérogène

• Transferts thermiques et de matière

• Conception de procédés, dimensionnement et calculs de composants (échangeurs de chaleur, colonne d'absorption, réacteurs chimiques...)

• Programmation, codes de calculs et interfaces (VBA, Fortran, Matlab, notions de Simulink)

• Mesures physiques en laboratoire (essais en génie chimique et thermiques)

• Bureautique : Word, PowerPoint, Excel, Visio, LaTeX, Pages, Numbers, Keynote

• Langues : ANGLAIS (bonne maitrise) , ALLEMAND (scolaire – niveau bac+2 à rafraichir)



COMPETENCES LOGICIELLES:



• ASPEN PLUS: très bonne maitrise,

• ASPEN CUSTOM MODELER: très bonne maitrise,

• TASC+: bonne maitrise,

• PRO II: bonne maitrise,

• Matlab: connaissances à rafraichir,

• FORTRAN 90: bonne maitrise.



