Becom LYON

BeCom, une agence conseil en communication constituée d'étudiants en BTS Communication de l'école Sup' de Com



L'agence vous permet :

• de mener à bien votre campagne de communication

• de rafraichir votre communication actuelle

• de vous créer une identité visuelle complète (Logo, Charte graphique, Site Internet, etc.)

• de réaliser tout type de support dont une entreprise a besoin (Flyers, Cartes de visite, Papier à entête, etc.)



Un seul rendez-vous suffit !

Expliquez-nous vos désirs et nous saurons les réaliser.



Convaincu ? Alors c’est parti !