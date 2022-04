Beda Maxime N'DJA

La formation que j'ai reçue m'a doté de l'aptitude à:

-Assurer l'assistanat de direction .

-Élaborer et établir des stratégies de communication interne et externe.

-Organiser des manifestations publiques.

-Analyser des courriers et articles de journal.

-Monter des projets de développement communautaire.

-Dispenser des cours de langues anglaise et française et de méthodologie littéraire.

-dispenser des cours de rédaction administration.

-Élaborer un plan marketing.



Mes compétences :

Services

Communication

Négociation

Relations Publiques