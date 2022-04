Bede Jean KOKOLA

Je suis Kokola Bédé Jean, j'ai fais une maîtrise en criminologie et un Deug 2 en droit. Depuis 1999 j'exerce le métier d’éducateur au lycée moderne d'ARRAH. J'ai parallèlement fais une formation en informatique. Ce qui me vaut aujourd'hui le poste de correspondant fichier des élèves à Arrah auprès de DPES structure du ministère de l'éducation nationale de côte d'Ivoire. Aussi depuis Juin 2014, j'ai été élu Président du conseil d'administration de la COOPEC d'Arrah ( coopérative d'épargne et de crédit), une structure de micro finance.



Mes compétences :

Responsable informatique au lycée moderne d'Arrah