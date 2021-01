Marie-Pierre BIDAL

Psychologue clinicienne de formation initiale en psychopathologie , enseignante, formatrice pour adultes, docteure en sciences de l'Education. Je travaille comme thérapeute. Je pratique également des investigations neurocognitives et expertises psychologiques (enfants/adultes). Je suis spécialisée dans le champ des troubles des apprentissages et de l'adaptation scolaire ( handicaps, HP, Dys, TDA-H, Asperger...)

-J'anime des groupes d'analyse des pratiques.

Enfin, j'organise et anime des conférences sur des thématiques atypiques :

- L'accompagnement pédagogique de la sexualité infantile

- Les pertes et mutations de la pré-adolescence

- L'ajustement des praxies professionnelles

-L'innovation pédagogique

-La bientraitance des postures enseignantes

- Un décryptage des profils d'élèves atypiques

- La gestion humaine, organisationnelle des temps récréatifs et des espaces de transition.

- Pour une optimisation qualitative des rencontres parents/enseignants.

- Le cyberharcèlement/ l'accompagnement aux écrans

-La gestion des frustrations et la régulation émotionnelle



Mes compétences :

Spécialisée en expertise psychologique et neurocognitive

Enseignante, Formatrice

Conférencière, organisatrice de formations