Hélène FERRON

Bonjour !

Pendant et à la suite de mes études en DEA (master Recherche) Information et Documentation (après une licence en sciences économiques), j'ai commencé par être documentaliste pour les média : presse (stagiaire au Monde, Newspaper), radio (sonothèque RFI, archives de l'INA-Maison de la radio), télévision (doc papier France 3).

Ensuite j' ai travaillé pour l'Inathèque de France (dépôt légal, indexation radio notamment).

Je suis passée dans le monde de l'édition spécialisée dans l'information et l'aide à l'orientation : lÉtudiant (mise à jour de bases de données) et, depuis 2004, je travaille pour l'Onisep : recherches documentaires pour les rédacteurs, mises à jour de bases de données, extractions, veille et DSI, RP, relectures et rédaction, collaborations avec les autres services et départements de l'Onisep...

Aujourd'hui je suis fonctionnaire chargée de ressources documentaires, corps des ingénieurs d'études classe normale ; chevalier des Palmes Académiques en juillet 2016.

J'aspire à continuer mes activités en Information Communication, je suis également intéressée par les activités artistiques et le développement personnel.



Après avoir longtemps habité à Paris (Bastille), j'habite à Courbevoie (92) où - après avoir été élue Représentante des parents au jardin d'Eveil Tom pouce - je suis titulaire représentante des parents liste LIPE à l'école maternelle Les Ajoncs. J'ai un fils.



Mes compétences :

Documentation

Aptitudes relationnelles

Profil Investigateur Art Social

Autonomie

Esprit d'investigation

Qualités rédactionnelles

Grande curiosité intellectuelle

Rigeur dans le travail