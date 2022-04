Karine KOUSMANN

Documentaliste de métier, je viens d’un autre temps, celui des microfiches, des revues de presse papier tapées à deux mains sur une machine à écrire sans ruban correcteur, des recherches le nez dans des livres annotés, cornés, jaunis… L’école de la vie : une expérience riche et vraie.



Le concept a connu une formidable diversification et une évolution importante, ces dernières années, grâce notamment aux nouvelles technologies et l’on parle aujourd’hui essentiellement de fonctions documentaires. Cette profession, reste néanmoins centrée sur un même axe : produire de la valeur ajoutée à l’entreprise, aux utilisateurs.



Dans ce contexte, la formation continue m'a toujours semblé nécessaire - stages de 1996 à 2009 à l'ADBS (Association des professionnels de l'information et de la documentation) :



Mettre en place ses plans de veille web (DIF)

L'information juridique sur internet (DIF)

Technique de mémorisation

Technologies de l'information - panorama des outils récents

Construire un dossier documentaire pour le web

Concevoir des produits documentaires électroniques

Pratique de l'indexation confirmée

Ecrire pour informer, la synthèse documentaire

La recherche documentaire en droit

Internet : recherche d’informations

Internet juridique

Les dossiers documentaires, pourquoi, comment ?

Internet – notions fondamentales

Pratique de l’indexation

Gérer et faire vivre un fonds de périodiques

Initiation à l’analyse documentaire



Mes compétences :

Artisan

Assurance

Assurance maladie

Commerçant

Documentaliste

Documentation

dynamique

Motivée

Pragmatique

RSI