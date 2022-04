Bedhiafi GHASSEN

Cliquer pour modifier le résuméJe suis un ingénieur en informatique spécialisé en génie logiciel, j’ai de solides bases dans le domaine du système d'informations,les concepts de programmation orienté objet et les architectures Web.

Je suis rigoureux, ambitieux,sérieux et discipliné



Mes compétences :

Conception

Développement .NET

Windows Presentation Foundation

Microsoft .NET Technology

Microsoft Visual Studio

C Programming Language

JQuery

Windows Communiciation Foundation

WinForms

Visual Basic

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft C-SHARP

Microsoft ASP.NET

HTML5

ADO

Entity Framework

UML

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SharePoint

PostgreSQL

Microsoft Visual Studio.NET

MVC

JavaScript

Team Foundation Server

Scrum Methodology

HTML

Python Programming

Web Services

Seagate Crystal Reports

SQL Compact 4

Microsoft Transact-SQL

LINQ