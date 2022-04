Je suis BEDOUI Aymen ayant un diplôme de formation en mécanique et électricité automobile et je suis intéressé par une expérience à l'échelle internationale.

Je suis un homme sociable, curieux et sérieux, j'aime apprendre rapidement afin d'exceller dans de nouveaux domaines et surtout que je m'adapte très vite dans de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Autodesk

Adobe Photoshop CS5

Automobile

Rédaction technique

Conception mécanique

Microsoft Office

Informatique