Bedoui JASSEM

Madame, Monsieur,



Récemment diplômé de l'école d'Ingénieurs de Monastir en mécanique et conception, je souhaite faire carrière dans mon domaine. C'est donc avec le plus grand intérêt que j'ai pris connaissance de vous contacter.



Mes connaissances en conception mécanique et en expérimentation des calculs de structure sont des atouts que j'aimerais mettre à votre service. Mon objectif principal étant de mener à bien les projets qui me seront confiés en collaboration avec une équipe dynamique que je sais pouvoir diriger avec

efficacité et rigueur.



Précis, rigoureux et organisé, je sais pouvoir vous donner satisfaction sur ce poste. Je vous remercie par avance de l'attention que vous porterez à ma demande et reste à votre entière disposition pour un éventuel entretien.



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,

l'expression de mes sentiments les meilleurs





Mes compétences :

SolidWorks

AutoCAD

Catia

Abaqus/CAE

Automation

RDM6

CNC

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Autodesk

Conception mécanique

Adobe Illustrator

CorelDRAW

ARTCAM

Adobe Premiere