Wahid MNASSRI

Je suis un ingénieur mécanique, avec une expérience de plus de sept (7) ans dans le domaine de conception mécanique, j'ai les compétences techniques suivantes:

* Etudes et Conception mécanique : Etudes d’avant projet, Planification, Analyse fonctionnelle, Élaboration des nouveaux concepts, Validation des critères de fonctionnalité et d’intégrité, Conception détaillée et modélisation 3D, Choix de matériaux, validation des critères de rigidité, Dessins techniques normalisés et documentation.

* Construction de machines et installations : Machine spéciale, Outillage de productions, Dispositif de montage et de contrôle, Banc d’essai, Manutention, Technologie de montage, Technologie de soudage.

* Plasturgie : Spécifications des pièces plastiques, procédés d’obtention, Injection plastique, conception des moules, technique de construction et modélisation 3D et 2D des pièces et assemblages.

* Outils de CAO : CATIA V5 (Volumique et surfacique), Pro-Engineer (Volumique et surfacique) , Smarteam

* Qualité/ Projet : Plans d’expérience, Amélioration de la qualité, Exigences de produit, Technologies de mesure, Méthodes d'essais, Echantillonnage, Analyse et synthèse, Plan d’actions.



Mes compétences :

Conception mécanique

CAO

Catia v5

Design industriel

Pro-Engineer

SmarTeam

Pro Engineer wildfire 3.0 / 4.0 / 5.0/creo

Gestion de projet

Design produit Composite

Conception m�canique