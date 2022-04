Prénom Nom, Bedoui Mabrouk

Ville. Sfax

Nationalité, tunisienne

Situation familiale, marie

Tel. 58846188













Food & Beverage Manager



FORMATIONS Institut supérieure d’hôtellerie sidi Dhrif



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Chef de brigade & maitre d’hôtel à Bou Nawes Sfax centre 5*****

1ere maitre d’hôte hôtel Green parc Sousse 4****

Directeur des Salles & Ass directeur de la restauration bleu club Djerba

Directeur de la restauration hôtel Djerba dia ****4

Directeur de la restauration hôtel Holiday Inn yasmine Hammamet

Directeur de la restauration hôtel Cartago yasmine Hammamet 5*****

Directeur de la restauration médina méditerranée yasmine Hammamet

A ce jour Directeur de la restauration VINCC HELIOSplazza ****4

Directeur de la restauration CHAINE IBEROTEL & RIU

(Belle vue parc Sousse / Océana Hammamet / 5*****

Méhari Hammam 5*****

méhari Tabarka/ 4**** Mansour Mah DJERBA 4****+





COMPETENCES



Supervise le travail de tous les employés, des installations, des ventes et des coûts relevant de la restauration pour assurer la rentabilité maximum du département.

Contrôle et analyse en permanence le niveau optimum en ce qui concerne :

· La qualité des produits et du service

· La satisfaction des clients

· Le merchandising et marketing

· Les coûts d’exploitation

· L’hygiène et la propreté

Assure le respect des horaires dans son service et évite les débordements.

A pour mission de développer de nouveaux marchés au niveau de la clientèle.

En fonction de l’évolution de la demande, met en place les menus des différents restaurants, en collaboration avec les chefs des différents services restauration.

Doit assurer la qualité et le choix des animations, des soirées à thèmes et autres manifestations gastronomiques de l’hôtel.

Doit faire respecter tous les standards de la chaîne.

Supervise et assure la formation sur le terrain de son personnel.



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES



« Food & Beverage »..

Maîtrise du Français, Allemand et Anglais.

Maîtrise de l’outil informatique.



