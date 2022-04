Bedoui MOHAMED AYMEN

Missions:



• Recevoir et analyser les demandes clients: fax de changement, spécifications, plans, exigences.

• Communiquer les informations aux personnes concernées

• Planifier et suivre les actions avec les fonctions concernées

• Organisation d'une reunion FMEA et Matrice d'évaluation

• Assurer l'application de tous les mesures détecter au cours de FMEA et Matrice d'évaluation

• Assurer la bonne communication entre le groupe et les autres services

• Résoudre en cas de conflit les problèmes de communication

• Implémenter au sein du groupe l'esprit "travail en équipe

• Améliorer et optimiser le processus de travail

• Appliquer "the best practice" pour améliorer le processus

• Vérifier que toutes les exigences client mentionnées dans "les dessins et normes" sont appliquées

• Assurer la bonne qualité et respecter le délai

• Soigner les relations de travail avec le client

• Implémenter au sein du groupe une communication efficace et une collaboration fructueuse

• Organiser son équipe afin de maximiser sa capacité de réalisation

• Gérer le conflits au sein de l'équipe

• Etudier la faisabilité de production du nouveau produit

• Développer une étude de capacité complète des nouveaux projets

• Assurer la commande des nouveaux composants

• Assurer la commande des nouvelles machines et matériels de production

• Assurer l'implémentation des nouveaux processus de production

• Assurer l'implémentation du système Kanban

• Assurer l'élaboration, l'application et la visualisation des nouveaux méthodes et aides visuels

• Transmettre au client la date de livraison du nouveau produit

• Assurer que les plans de travails sont saisies à temps

• Faire le suivi des actions sur PDCA et s'assurer de leur clôture



Mes compétences :

Amélioration de la productivité

Dynamique

Homme de terrain

5S

Management

Team building

Esprit d'équipe

Communication

Lean