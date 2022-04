Beemyguest : Facilite Les échanges Et L’entraide Lions DANS MONDE ENTIER

BeeMyGuest est une action du Club La Rochelle Doyen, FRANCE DM103.

Cette action est cette fois-ci destinée aux membres du LCI.

Il s’agit d’un site internet dont le but est de faciliter les échanges et l’entraide Lions dans monde entier.

Grâce au site BeeMyGuest, les membres du LCI (d’un même District ou de pays différents) peuvent maintenant se contacter facilement pour :

• partager leurs passions ensemble (golf, randonnée, voile, gastronomie, théâtre, Art, etc.)

• partager un repas, un moment de convivialité, visiter une ville ensemble, etc.

• aider leurs enfants / petits-enfants / proches

• offrir l’hospitalité

• trouver l’hospitalité

Nous avons besoin de tous les Clubs pour faire grandir BeeMyGuest !

Rejoignez-nous surArray



***



BeeMyGuest is a Club action from La Rochelle Doyen Lions Club (FRANCE) MD 103.

This time, our action is dedicated to members of Lions Clubs International.

The aim of BeeMyGuest is to facilitate exchanges and mutual aid between Lions from all over the world.

Thanks to BeeMyGuest, Lions (same District or different countries) can now easily :

• share their passions (golf, hiking, sailing, gastronomy, Art, theater...)

• share a meal, a moment of conviviality, visit a city together

• help their children / grandchildren / close person

• offer hospitality

• find hospitality

Lions, we need all of you so BeeMyGuest can grow up!

Join our action on http://en.beemyguest.fr