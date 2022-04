Beernaert LANA

LANA BEERNAERT

18/13 Place Miss Cavell

59200 Tourcoing

MAIL : beernaert@hotmail.fr

TEL : 06 70 12 12 99 / 03 59 05 88 74





Lors de mes premières expériences professionnelles, j'ai pu acquérir de solides connaissances en comptabilité générale (suivi de la trésorerie, rapprochements bancaires, enregistrements comptables divers, relances clients, règlements fournisseurs, facturations, gestion des stocks, secrétariat) et une parfaite maîtrise de logiciel Sage Comptabilité, Word, et Excel.



J'ai également eu l'opportunité de gérer seul la comptabilité de l'entreprise, en recourant ponctuellement aux conseils d'un cabinet d'expertise comptable et d'un commissaire aux comptes.



Grâce à leurs interventions j'ai pu approfondir mes connaissances dans le domaine fiscal (déclaration de TVA et déclaration d'échanges de biens) et social (paye, charges sociales, déclaration unique d'embauche, DADS) mais ainsi dans le domaine comptable (travaux de fin d'exercices jusqu'au bilan).



Autonome, rigoureuse et organisée, je souhaite rejoindre votre équipe afin d'évoluer et de mettre à profit mes connaissances au sein de votre structure.



Je suis à votre entière disposition pour un entretien qui sera l'occasion pour moi de vous exposer ma motivation.



Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.







Lana BEERNAERT



Mes compétences :

Comptabilité

Comptabilité générale

fiscalité

Inventaire

Paie

Secretariat