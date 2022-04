Beezandco LE BUSINESS SOUS UN AUTRE REGARD

BEEZ&CO, Le Business sous un autre regard



Parce que notre époque est en rupture avec nos modèles de développement, c’est notre rôle d’Homme et notre défi à tous de faire face à nos incertitudes et de saisir de nouvelles potentialités de création de valeurs pour nos entreprises.

Pour agir afin d'enclencher le mouvement et bouger les lignes afin d’accélérer le changement, nous avons créé le projet fédérateur et indépendant BEEZ&CO Le business sous un autre regard



Nous proposons des Contenus, des Conversations et des Controverses autour des questions du développement de nos entreprises.



Les actions BEEZ&CO:

La Globosphère, contenu sur internet sous forme de blog

La Quadrature du Cercle, le cercle de réflexions

La Journée, rendez-vous donné aux décideurs autour de Conférences et d'Ateliers de co-développement



