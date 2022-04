Befit Studio MÉLANIE

Mélanie Harel

- Gérante BeFit Studio sur Fondettes 37230



-Brevetée d’Etat Métiers de la Forme à Houlgate



-Instructrice en Pilates Fondamental



-Intructrice en marche nordique par la fédération marche nordique



-Brevetée Basic Fitness Instructor à la FISAF



-Master Management Loisirs Tourisme Chambéry



-Maîtrise Loisirs et Sports à Valence





Expériences nombreuses en fitness depuis 10 ans :



- Gérante Studio de fitness sur Fondettes



-Professeur de Fitness à l'Association Sportive et Culturelle de PEUGEOT Poissy (ASCAP)



-Coach Sportif en Yvelines et Val d'Oise



-Enseignante à l'Ecole Privée IPMS sur PARIS (formation aux Brevets d'Etat Sportifs)



Mes compétences :

Coach

Fitness

Renforcement musculaire

Sport