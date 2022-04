Bégé NATHALIE

Le mal être au travail engendre des conséquences sur la santé et l'absentéisme voire des situations plus extrêmes, dépression, suicide.

Nathalie Bégé est un élément déclencheur de l'attitude positive en entreprise pour un enjeu de santé public. Elle réconcilie performance et bien être en utilisant les techniques de gestion du stress afin d'optimiser le potentiel des équipes. Elle coache les dirigeants et les équipes internes en élaborant des programmes sur mesure. Il ne s"agit pas d'être constamment serein et sans émotions, il s'agit de "se sentir bien" le plus souvent possible et de s'en donner les moyens. Elle vous accompagne à créer votre état physique, mental et émotionnel pour plus d'efficacité.



Nathalie conjugue la gestion de l'énergie et les objectifs de l'entreprise avec son savoir faire et sa personnalité enjouée.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Coaching d'équipe

Coaching individuel

Stratégie de communication

Coaching sportif

Gestion de projet

Management Participatif

Enseignement universitaire