Begue BRIGITTE

Titulaire d'un BAC + 2 et d'une spécialisation dans la Gestion des RH, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le secteur du social. Le secrétariat n'étant pas à l'origine ma vocation, j'ai découvert le domaine de la RH et je me suis passionnée pour la Gestion des Ressources Humaines où l'homme et la communication sont plus que jamais les facteurs essentiels de la réussite. Je suis actuellement à la recherche d'un emploi correspondant à mon profil. Dynamique mes objectifs consistent d'une part, à aboutir à un épanouissement professionnel en ayant une vie sociale active où je pourrais partager mes compétences et mon savoir faire et d'autre part de découvrir d'autre secteur d'activité et ainsi élargir mes connaissances et d'acquérir de nouveaux savoirs.



Mes compétences :

autonome

Discrète

Droit

Droit du travail

Fiable

Maîtrise du Pack Office

Microsoft Pack Office

Rigoureuse

Travail autonome