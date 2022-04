Begue KEVIN

Je m'appelle Kévin BEGUE, je suis un français basé en Chine depuis maintenant 8 ans, plus précisément à Shanghai. Je représente la société JW Design, un cabinet d'architecture intérieure basé sur Shanghai. JW Design intervient dans tous les domaines d’aménagement intérieur pour les appartements, villas, commerces et bureaux. En utilisant la modélisation 3D photo réaliste, JW Design peut mettre en perspective tous vos projets d’architecture d’intérieur à des prix très compétitifs. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande d'étude de projets.



Mes compétences :

Adobe Creative Suite

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Microsoft Windows

AutoCAD

Sketch up