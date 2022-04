Beguin SORAYA

Vous êtes un particulier, une entreprise dans le secteur du bâtiment?

Vous avez un projet?

Confiez-le moi, vous vous en féliciterez!

Architecte de formation, je mettrai mes connaissances, mes compétences et ma créativité à votre service pour dynamiser vos projets.

Aménagement d'espaces de travail (space planning) conception et suivi de chantier pour tous travaux de rénovation immobilière.

Riche d'une expérience de plus de 20 ans dont 10 années dans le groupe Bouygues (Bouygues Telecom et RCBT), j'ai créé une entreprise de courtage travaux et prestations de services liées à l'habitat, au tertiaire et au commerce.









Mes compétences :

Planification de projet

Coordination de travaux

Ecoute

Appels d'offres

Communication interne

Accompagnement au changement

Gestion de projet

Coordination de projets

Négociation

Analyse de données

Pilotage d'équipe

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Normes de la construction

Accessibilité aux personnes handicapées

Ergonomie des postes de travail

Bureaux de contrôle sécurité des constructions

Suivi de chantiers

Space planning

Contrôle qualité