Beh Moussa OUATTARA

Monsieur,



Je viens par la présente vous soumettre ma demande pour un poste au sein



de votre Entreprise. Ma candidature vous intéressera à plus d’un titre.



En effet, je suis diplômé d’un baccalauréat série A2 et de plusieurs



expériences. Mon CV ci-joint, vous illustre parfaitement ma formation et mes



expériences professionnelles acquises aux cabinets privé et dans plusieurs



structures du pays.







Disponible et pouvant travailler sous pression en groupe ou seul, je



souhaiterais mettre à votre disposition mon expérience, mon abnégation au



travail, ma rigueur, ma polyvalence, mon dynamisme, mon sens de



l’organisation et de l’initiative.



Aussi serais-je heureux de vous prouver ma réelle motivation lors d’un



entretien que vous voudriez bien m’accorder.



Vous remerciant de bien vouloir étudier attentivement ma requête, je vous



prie d’agréer, Monsieur l’expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

eCommerce

OPERATEUR SAISIE

COMMUNICATEUR

Gestion de la relation client

COURTIER