Beirut Mezza Nine RESTAURANT TRAITEUR

Situé dans le quartier d'affaires de Montparnasse, Beirut Mezza Nine est



- Un traiteur rompu à la collaboration avec les entreprises pour l’organisation de buffets et la livraison de plateaux-repas.

- Une cuisine libanaise réalisée par un grand chef à partir de produits de premier choix, dans le seul but de satisfaire une clientèle exigeante.

- Un restaurant confortable de 24 places assises, privatisable pour vos réunions et/ou repas d'entreprise, doté d'un accès wi-fi.



Extrait de note carte:



Assiette ou Plateau-Repas:



Assiette Végétarienne 10 €

3 hors d'œuvre froids et chauds



Assiette Viande composée de 11 €50

-Brochettes Mixte (Chiche Taouk et Kafta)

-Chiche Taouk (2 Brochettes de Poulet mariné)

-Kafta (2 Brochettes de Kafta)

-Chawarma Viande (Viande émincée et Marinée)

-Fajitas poulet



Nos assiettes de viande sont accompagnées de Hommos, tabboulé et pommes de terre sautées/ riz /blé concassé.



Livraison gratuite à partir de 55 €.



Votre contact pour les commandes effectuées par l'entreprise: 01 72 60 92 13.













