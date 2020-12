Didier COINTE

Spécialisé dans la vente de papier thermique écologique Bobines de papier thermique Sans aucun phénol Eco-responsabilité :BOB ’IN s’engage à vos côtés ! Avec le Grenelle de l’Environnement I et II, le développement durable est devenu un élément Incontournable de la gouvernance d’entreprise. Nous sommes les spécialistes pour les Bobines et rouleaux papier thermique ecobobine sans phénol (pour caisses enregistreuses, balances et TPE terminaux de paiements par CB). Jusqu'à présent, la majorité des papiers thermiques pour tickets de caisses et TPE disponibles sur le marché contiennent du bisphénol A (BPA) ou du bisphénol S (BPS). Le bisphénol A, un composé chimique déjà fortement décrié, est à présent suspecté de migrer dans le corps humain par simple contact. Sur la grande majorité des nouveaux papiers thermiques sans BPA, celui-ci est remplacé par du Bisphénol S. Mais on reproche au BPS une biodégradabilité plus lente et un possible effet de perturbateur endocrinien. Il ne fait donc pas l'unanimité.



