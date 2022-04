Beji Souissi WALID

J’ai plus de 5 ans d’expérience comme Analyste programmeur. J’ai commencé mon parcours professionnel dans une SSII tunisienne (TSI) en tant que analyste-programmeur pendant 2 ans puis comme Ingénieur d’étude et développement au sien du boite de développement (Africa Solutions) et actuellement j’occupe depuis Juin 2008 la poste d’Analyste programmeur au sien de l’équipe d’étude et développement de l’éditeur française ISILOG.

Pendant cette période j’ai développé des compétences techniques surtout avec les technologies Microsoft (DOTNET (C#, VB, C++) et SQL SERVER(Transact-sql)) aussi fonctionnel et métier (Applications du gestion des entreprises, Comptabilité, Gestion Commerciale, GRH, CRM …).

Mon expérience s’est enrichie à plusieurs niveaux :

Analyse de besoin de client,

Gestion des projets informatique,

Etude, conception, développent, déploiement,

Ainsi qu’au niveau de présentation des produits et formation des utilisateurs.



Mes compétences :

Analyste programmeur

DotNet

ERP

Microsoft CRM

programmeur