Bekir BOZLAK

Bonjour,



Je suis entrepreneur dans le secteur du bâtiment,et plus particulièrement spécialisé dans la plâtrerie-peinture.



Je réalise touts types de travaux :

*décoration intérieur : enduit a la chaux, béton ciré, stucco,tadellack et parquet flottant.

*cloisons ,faux plafonds et bandes à joint.



M'appuyant sur une solide expérience de 15 ans, je suis à la recherche de travaux de sous-traitance auprès des entreprises.



Les particuliers peuvent me solliciter pour types travaux, je suis disponible et mobile.



Devis gratuit.



Mes compétences :

Auto-entrepreneur

Autoentrepreneur

Décoration

Décoration intérieure

Peinture

Plâtrerie

Plâtrerie peinture