Bekir SAGIR

Je suis ingénieur en informatique et robotique. J'ai 20 ans d’expérience en informatique., j'ai travaillé dans les domaines développement, système et réseau, administration, intégration ERP, planification etc. Je travaille depuis 10 ans en tant que manager. J'ai occupé les postes responsable informatique et directeur des systèmes d'information. J'ai eu l'occasion de participer l’intégration de l'ERP chez ADR, cela m'a permit d'analyser les processus de différents métiers. Grâce à ce projet, j'ai eu l'hauteur de vue sur le système d'information et sur le flux de donnée par rapport aux stratégies de la société.



Mes compétences :

Administration système

C#

Server 2008

.NET

Utm

Administration du personnel

Hyper v

Gestion de projet

Développment de logiciels

Support technique

Sécurité informatique

Administrateur réseau

Mssql

DNS

Linux

Programmation c/C++

Système embarqué

Linux embarqué

ERP

TCP/IP